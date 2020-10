Asus Aura Sync



Le nouveau LANCOOL 215 a pour but d'être un boîtier avec un excellent airflow. Il adopte ainsi deux ventilateurs 200 mm et un troisième faisant 120mm non RGB cette fois-ci. Le LANCOOL 215 vous permettra de garder votre configuration la plus ventilée possible et ainsi éviter d’éventuelles hausses de température.Au niveau des dimensions celui-ci est sous le fomat E-ATX et mesure 462 mm(L) x 215 mm(l) x 482 mm(H). Nous avons donc un boîtier plutôt grand qui aura besoin de place.La capacité pour une carte graphique peut aller jusqu'à 370 mm de longueur, pratique quand on connaît la taille des nouvelles série 3000 de Nvidia. L'accueil pour un watercooling se fait sur l'avant du boitier en mesh et peut aller jusqu'à 360 mmAu niveau de l'éclairage nous sommes comme dit plus tôt sur de l'ARGB pour les deux ventilateurs avant, le tout est géré par un hub de contrôle avec 5 modes et 7 couleurs, l'ARGB reste cependant synchronisable avec la plus grande partie des logiciels de cartes mères tels que :La vidéo officielle faite par Lian Li dévoile le nouveau boitier ainsi que son design et ses caractéristiques :Pour la disponibilité et le prix, le boitier n'est pour le moment qu'en noir et sera disponible à partir du 15 novembre. Il est présenté à un prix très agressif de 69,90 euros.