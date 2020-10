Une nouvelle qui va faire du bruit : Creative, la marque Singapourienne de 39 ans d'expérience dans le domaine de l'audio (haut-parleurs, casques, écouteurs, amplificateurs ...), a annoncé la sortie d'un tout nouveau modèle de haut-parleur pour compléter sa gamme destinée à équiper les ordinateur. C'est ainsi que le modèle V3 vient rejoindre la gamme Pebble, qui se veut minimaliste, mais très performante. Lumière sur ce nouveau modèle.



C'est le 30 septembre dernier que Creative Technology a présenté à Singapour la sortie de ses nouvelles enceintes Creative Pebble V3. Ce nouveau modèle vient renforcer la gamme pour se trouver au plus près de la demande des consommateurs, la gamme comprenait déjà le Pebble, le Pebble V2 et le Pebble Plus. Tout comme le reste de la gamme, le Pebble V3 conserve un design élégant à faible encombrement pour s'adapter au plan de travail de son utilisateur. Le Pebble V3 est un modèle amélioré par rapport à ses homologues : compatible USB-C, un son plus clair et plus puissant, une connectivité sans fil Bluetooth 5.0 ... Le modèle est destiné aux étudiants, aux télétravailleurs et aux joueurs.Le Pebble V3 conserve un système de haut-parleur 2.0 comme les autres modèles de la gamme (à l'exception du Pebble Plus). Il possède aussi une conception surélevée qui fait que le son est diffusé sur un angle de 45°, pour être à la hauteur des oreilles de l'utilisateur. L'enceinte accueille des hauts-parleurs de 2,25 pouces, qui offrent un son de meilleure qualité que celui des modèles Pebble précédents. En prime, la fonction Clear Dialog, qui offre des dialogues davantage clairs.Grâce à un commutateur de gain, les utilisateurs peuvent amplifier davantage le son pour maximiser la puissance acoustique, tout cela sans aucune distorsion. Et ce n'est pas tout : quand le Pebble V3 est branché sur un port USB-C d'une capacité de 10 W ou un port USB-A 5 V / 2 A , il émet un son doublement plus puissant que celui du Pebble original ! Grâce à sa prise Jack de 3,5 mm, il permet aussi de s'adapter avec de nombreux types d'appareils audio analogiques.Le modèle compte sur sa qualité de son, son design original mais sobre ainsi que son tarif attractif pour séduire les potentiels acquéreurs. Se situant en milieu de gamme entre le Pebble, le Pebble V2 et le Pebble Plus, le Pebble V3 ne devrait pas peiner à trouver sa clientèle et, par la même occasion, sa place sur nos bureaux.Les Creative Pebble V3 sont commercialisés au prix de 37,99 euros et disponibles sur le site officiel de Creative Technology.