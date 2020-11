SteelSeries , bien connu dans l’univers du gaming, dévoile deux nouvelles souris annoncées comme « révolutionnaires ». L’Aerox 3 et L’Aerox 3 Wireless proposent un design ultraléger avec des performances et des vitesses spécialement conçues pour les longues sessions de jeux les plus intenses.

L’Aerox 3 Wireless est une souris gaming sans fil est ultralégère avec un poids de 66 g seulement. Cela vient notamment de son design alvéolaire qui réduit la quantité de matière sur la souris sans pour autant réduire la robustesse de celle-ci. Avec ce design plein d’alvéoles, SteelSeries a aussi conçu la technologie AquaBarrier afin de protéger les circuits internes qui sont exposés à tous types de dommage externe, une certification IP65 a donc pu être attribuée à cette souris afin de lui confirmer la résistance à l’eau et aux poussières.



Côté performance, nous avons un tout nouveau capteur optique PixArt, le TrueMove Air avec des suivis personnalisés 1-to-1. Ce capteur propose une sensibilité de 18000 CPI (une autre mesure que le DPI), 400 IPS et une accélération de 40 G pour une vitesse et une précision sans failles. La connexion se fait via la nouvelle technologie Quantum 2.0 Wireless avec double connexion sans fil, ce qui lui permet de se connecter à des appareils via une connexion USB ou Bluetooth sans fil à 2,4 GHz. Cette technologie a aussi permis de réduire la consommation de la souris et augmenter l’autonomie de la batterie pour attendre 200 heures d’utilisation via bluetooth et 80 heures en mode 2,4GHz. Une fois la batterie épuisée, l'Aerox 3 Wireless peut être rechargée rapidement via USB-C, ce qui permet aux utilisateurs d'obtenir plus de 40 heures d'autonomie en seulement 15 minutes.



Bien qu’elle soit sans fil, l’Aerox 3 Wireless dispose d’un câble de secours et de recharge en Super Mesh pour une longue durée de vie tout en étant très légere pour ne pas gêner les mouvements. La glisse est aussi assurée par des patins en PTFE. Le design est aussi rehaussé par un éclairage RGB contrôlé par le logiciel SteelSeries Engine. Celui-ci s’occupera des autres paramètres de personnalisations de l’Aerox.



Aerox 3 de base dispose des mêmes caractéristiques physiques que la version Wireless, mise à part qu’elle est filaire. Elle est équipée d’un capteur optique TrueMove Core qui propose 8500 CPI, 300 IPS et une accélération de 35G. Elle est plus légère aussi, elle ne pèse que 67 g.



L’Aerox 3 sera disponible dès le 3 novembre au prix de 69,99 euros et la version Wireless à 109,99 euros.