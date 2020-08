Western digital dispose déjà de plusieurs solutions de stockage de toutes capacités et vitesses de transferts. Cette fois-ci le constructeur propose le My Passport SSD, qui à l’image du My Passport Go , propose des vitesses de transfert ultra-rapides dans un format de poche.

Son design élégant et métallique, disponible en gris, bleu, rouge et or, protège le SSD de tous les dégâts externes, notamment grâce à une résistance aux chocs, aux vibrations, et aux chutes jusqu’à 1,98 m, tout en offrant un effet visuel raffiné et sophistiqué. De plus son, format de poche permet de le transporter partout et de pouvoir profiter de ses différents ports de connexion sur n’importe quel support (USB 3.2 Gen-2 en USB-C et un adaptateur USB-A).



Pour ce qui des performances et fonctionnalités, le produit propose des vitesses de lecture allant jusqu’à 1050 Mo/s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1000 Mo/s grâce à la technologie NVMe. Le My Passport SSD est aussi doté d’un chiffrement matériel AES 256 bits activé par mot de passe pour aider à protéger facilement les données. Western Digital met aussi à disposition un logiciel pré-installé afin de sauvegarder facilement et rapidement les fichiers sur le disque dur de votre PC/MAC ou sur le Cloud.



Le My Passport Go est déjà disponible avec une garantie de 5 ans pour les versions 500 Go à 189,99 euros et 1 To à 250,99 euros en Gris. Pour les autres versions de couleurs et capacité, il faudra attendre la fin de l’année.