Jonsbo propose une nouvelle gamme de boitier décliné en deux versions et deux coloris. C’est avec un design bien atypique et moderne que le constructeur propose les TR03-A et TR03-G, pourvu d'un look triangulaire.

En effet, le design triangulaire unique de la gamme TR03 se propose aussi bien en noir qu’en argent, et avec un panneau avant en verre trempé ou un panneau avant en aluminium brossé. Ils disposent aussi de panneaux latéraux en verre trempé afin de sublimer encore plus la configuration installée dans une orientation non habituelle. Un éclairage RGB ainsi qu’un refroidissement watercooling seront du plus bel effet dans ce boitier, d’autant que celui-ci accepte plusieurs radiateurs dont un de 360 mm. Pour ceux qui le souhaitent, un refroidissement par air sera optimisé via les 10 emplacements de ventilateur de 120 mm.



Il accueillera les cartes mères jusqu’au format ATX, les cartes graphiques allant jusqu’à 460 mm et les ventirads de 175 mm. Les emplacements modulaires pour HHD permettent l’installation de 3 SSD + 3 HDD ou 5 SSD. Le montage des cartes graphiques peut se faire aussi bien verticalement qu’horizontalement.



Le produit sera disponible mi-octobre au prix de 249,90 euros.