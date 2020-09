La division G-Technology de Western digital innove et propose un SSD NVMe chiffré et sécurisé par la nouvelle plateforme de chiffrement ArmorLock. Cette nouvelle solution de stockage allie de hautes performances, un design travaillé et une puissante protection des données. Un contrôle total des données et de leurs accès est proposé via cette nouvelle plateforme.

Chaque appareil est doté d’un certificat racine et d’authenticité, grâce aux technologies utilisées tout au long de son processus de fabrication

Les mises à jour logiciel sont effectuées directement depuis l’application ArmorLock avec une grande fiabilité

Le chiffrement open source, contrôlé par des auditeurs indépendants, est assorti d’un système qui réduit le risque d’attaque

Les versions de l’application ArmorLock pour smartphones et pour les applications de bureau sont fournies via les App Store

Les communications sont effectuées via des connexions avec ou sans fil, le provisionnement est assuré à distance (avec certificat)

L’authentification sans mot de passe est associée à des technologies d’échange des données qui couplent directement le chiffrement du stockage et l’authentification biométrique matérielle

La gestion avec « zero knowledge » garantit la confidentialité des données, même en cas de perte ou de vol de l’appareil doté de la technologie ArmorLock

ArmorLock propose plusieurs fonctionnalités et se voit être la nouvelle génération en matière de sécurité. La technologie ArmorLock offre l’accès rapide aux données et assure leur confidentialité en toute sécurité. Pour ce qui est des fonctionnalités, nous avons :Avec cette protection ultime, ce nouveau SSD propose de grande vitesse de lecture/écriture pouvant atteindre les 1000 Mo/s via un port USB SuperSpeed 10 Gb/s. L’ArmorLock propose aussi un déverrouillage du SSD via smartphone, et cela aussi bien par mot de passe, reconnaissance faciale ou digitale. Il est aussi très robuste avec un indice de protection IP67, une résistance aux chutes de 3 m et une pression de 453 kilos.Il est aussi possible de partager les données en équipe favorisant ainsi le travail collaboratif tout en restant en sécurité. La protection ArmorLock permet donc aux équipes d’autoriser l’accès à leurs collègues à distance, avant de partager leurs disques à l’aide de services de messagerie et d’email. Un système de traçage permet aussi de connaitre de la dernière position géographique connue du disque.Le disque SSD NVMe chiffré ArmorLock est proposé dans une capacité de 2 To au prix de 599,99 €.