Transcend repousse les limites des périphériques de stockage en propose une clé USB ultra rapide dans un format compact. La JetFlash 920 dispose en effet d’une vitesse de lecture de 420 Mo/s et d'écriture de 400 Mo/s ce qui se rapproche beaucoup des vitesses d’un SSD classique, d’autant que cette clé propose des capacités allant jusqu'à 256 Go.

La JetFlash tire en partie cette vitesse de croisière de l'interface USB3.2 Gen 1, ce qui lui permet de transférer des fichiers de 4 Go en 15 secondes. Elle existe en deux capacités de stockage, 128 Go et 256 Go ce qui lui permet de transporter vos données, films, musiques sans aucunes contraintes. Elle bénéficie aussi de la technologie 3D NAND qui lui permet de profiter d'une endurance pouvant atteindre 3000 cycles P/E (critère d'endurance basé sur l'écriture, l'effacement et la ré-écriture des données).



Son design élégant en aluminium léger avec une finition sablée lui offre une protection à toute épreuve. Avec cette clé, Transcend fournit sont logiciel Transcend Elite pour la gestion des données.



La clé USB JetFlash 920 est disponible aux prix de 38 euros pour la version 128 Go et 80 euros pour la versions 256 Go.