Capteur optique ROCCAT Owl-Eye avec 16000 dpi (pour la Burst PRO) et 8000 dpi (pour la Burst CORE) basé sur le PMW3389

Hauteur de détection du capteur ajustable

Accélération : 50 G (pour la Burst PRO) et 35 G (pour la Burst CORE)

Vitesse maximum 400 ips (pour la Burst PRO) et 300 ips (pour la Burst CORE)

Accélération de la souris : non

Ajustement angle : oui

Hauteur : 3,87 cm

Largeur : 5,80 cm

Longueur : 12,00 cm

Poids : 68 g

Pour avoir les faveurs des joueurs, ROCCAT a misé sur quelques points sensibles. Premièrement, les deux souris ne pèsent en tout et pour tout que 68 g, ce qui offre une prise en main ainsi qu'un confort d'utilisation amélioré. Le secret ? Une coque alvéolaire ultra-légère, qui présente aussi l'avantage d'être translucide pour dévoiler son jeu de lumière via un éclairage AIMO. Notons que de nombreux fabricants offrent une sourie légère mais ... ajourée, ce qui veut dire gare à la poussière. Par ailleurs, sa nouvelle forme symétrique permet une utilisation plus intuitive.L'interrupteur «TITAN SWITCH OPTICAL» est deux fois plus rapide que tout autre interrupteur mécanique. Qui plus est, il est garanti pour 100 millions de clics !Des patins PTFE, traités thermiquement, offrent une bonne stabilité. La connectique de la souris, un câble ultra-flexible PhantomFlex, permet une liberté de mobilité totale à son utilisateur : en effet, le câble est souple et pliable, ce qui rapproche fortement du confort d'un câble sans fil. Il faut savoir que ROCCAT est la première société à proposer des souris équipés de patins en PTFE traités thermiquement, ce qui assure un glissement plus fluide de la souris.La Burst Core est principalement destinée aux joueurs qui veulent de la qualité et des performances à un tarif accessible, tandis que la Burst Pro est davantage destiné à des joueurs qui ne veulent faire aucun compromis, quitte à dépenser quelques euros de plus. La Burst Core est annoncée au tarif de 29,99 euros, tandis que la Burst Pro est annoncée à 59,99 euros. Les précommandes sont ouvertes pour ces deux nouveaux modèles qui seront disponibles dans un coloris noir ou blanc. Notons enfin que ces deux nouvelles souris s'accordent très bien avec le nouveau tapis de souris de Roccat, le Sense AIMO, qui offre un élégant habillage RGB sans compromis sur la qualité du confort qu'il procure.Les spécificités techniques sont les suivantes :Dimensions :Configuration requise : un port USB 2.0 sur le PC, une connexion internet (pour les pilotes de la souris) un système d'exploitation Windows 7, Windows 8 ou Windows 10.