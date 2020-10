Elgato , qui est en partenariat avec Corsair et qui dispose de plusieurs équipements gaming et notamment pour les streamers, lance le panneau Ring Light. Il s’agit là d’un panneau d’éclairage de haute qualité pour les créateurs de contenu afin d’offrir une image plus nette et sans éblouissement.

Rejoignant ainsi le Key Light et Key Light Air, le Ring Light avec son diamètre de 17 pouces élimine les ombres et améliorent le teint de peau grâce à sa lueur circulaire uniforme et une doubles couche de diffusion. Le Ring Light se voit doté de la technologie LED OSRAM de haute qualité et sans scintillement qui produit un rendu professionnel comme les autres références de la gamme.



Il est compatible Wi-Fi pour un contrôle simple et pour des ajustements rapides via l’application Control Center. Le logiciel Elgato Stream Deck, prend en charge la gestion du Ring Light au même titre que le reste des produits de la marque via l’écran LCD personnalisable. Il est toujours possible de contrôleur de panneau manuellement via les boutons mis à disposition sur le produit. La diffusion ultra lumineuse de 2500 lumens peut être réglée graduellement par incrémentations d’un pour cent, tout comme le réglage de la plage de températures chromatiques qui va de 2 900 à 7 000 K.



Le panneau est équipé d’une perche télescopique et d’une monture pivotante 3D pour un réglage optimale de la hauteur et de l’orientation. L’appareil de capture pourra, lui, être fixé sur la monture à boule pour l’ajustement de l’orientation. Une pince pour bureau rembourrée maintient fermement le panneau Ring Light en place, tout en économisant de l’espace. Il est aussi compatible avec le Multi Mount de la marque pour un montage personnalisable.



Le Ring Light est déjà disponible au prix de 199,99 euros.