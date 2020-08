­ NETGEAR innove et combine le système Wifi tribande Orbi avec une connexion cellulaire 4G ! Finies les connexions limitées ou indisponibles, le nouveau Orbi LBR20 offre une connexion internet rapide et partout et de façon portative !







Ce nouveau routeur est le premier à embarquer la technologie 4G CAT 18, afin de nous faire profiter d’une connexion fiable et rapide dans une zone couverte par le réseau 4 G. Le routeur étant facilement transportable, il permet d’offrir un accès internet uniquement lorsque cela est nécessaire sans payer un abonnement supplémentaire, une simple carte SIM de n’importe quel opérateur suffit.



­ La 4G, en combinaison d’une connexion traditionnelle Ethernet ou WiFi, vous permettra de profiter d’une connexion réseau ininterrompue. Un débit de 1,2 Gb/s en 4 G LTE Advanced et un WiFi tribande AC2200 haute performance permettent donc de garantir une connectivité internet permanente et performante sur 125 m². Cette zone de couverture peut être facilement étendue grâce à l’ajoute d’un satellite tribande Orbi WiFi 5, et de son système maillé. Le nom de WiFi unique (SSID) est la clé pour une connectivité transparente lors des déplacements de pièce en pièce.



Ce nouveau routeur faisant partie de la grande famille des systèmes WiFi maillés Orbi, il est possible de le couplé avec Orbi Voice et Orbi Outdoor afin de profiter d’une plus grande couverture, mais aussi de disposer de plusieurs fonctionnalités avancées telles que le haut-parleur intelligent avec assistant vocal Alexa. Plusieurs logiciels sont aussi inclus avec le LBR20, tels que le NETGEAR Armor pour la protection du réseau contre les virus et piratage en tout genre. Une période d’essai de 30 jours est offerte, mais il faudra un abonnement annuel pour continuer à profiter de cette protection. Le Circle Smart Parenting Controls est également intégré pour toute la partie ayant trait au contrôle parental.



­Le routeur WiFi Orbi 4 G LTE LBR20 est disponible au prix de 399 euros.