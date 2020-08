Après le succès du casque SENNHEISER GSP 600, Epos lance deux nouveaux casques gaming filaires au look moderne et qui offrent une fidélité audio, une clarté et un réalisme exceptionnels pour les sessions de gaming. Les GSP 601 et 602 gardent les grandes lignes de leur ainé, mais bénéficient d’un meilleur traitement audio ainsi qu’un refresh de couleur.

En effet, pour sortir du noir basique que la plupart des casques de grande marque arborent, le GSP 601 se voit doté d’une couleur blanche avec des accents de noir et d’habillages latéraux interchangeables de couleur cuivre. Le GSP 602 est de couleur bleu marine brillant avec des coussinets jaunes donnant un look très élégant sortant de l’ordinaire.



Les deux casques ont un design fermé, avec des d’écouteurs en cuir synthétique ergonomique avec pression réglable pour atténuer le bruit même dans les environnements les plus bruyants. Plusieurs réglages ergonomiques sont disponibles notamment au niveau de l’arceau. Les GSP 601 et 602 bénéficient aussi d’une molette lisse de réglage du volume sur l’oreillette droite. Les technologies Around ear et Dynamic closed assureront une qualité de son puissante pour une immersion totale dans la partie.



Le micro de haute qualité est flexible pour un réglage optimal professionnel conçu pour la réduction passive du bruit de fond, et possède également une fonction qui permet au micro d’être mis en mode silencieux. Les casques bénéficient d’une connexion par jack 3.5 mm ce qui le rend multi-plateforme.



Les micro-casques EPOS SENNHEISER GSP 601 et GSP 602 sont disponibles au prix de 219 €.