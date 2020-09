Il y a quelque temps, Toshiba lançait une nouvelle série de disques durs externes compacts, la série Canvio Advance avec des capacités à choisir entre 1, 2 ou 4 To en quatre coloris, le tout doté d'une connectivité USB 3.0. Cette série se veut élégante et pratique à utiliser avec tout le savoir-faire dont peut se targuer la marque d'avoir dans le monde des disques durs. Nous avons reçu à la rédaction la version 2 To bleue à tester. Lisez la suite pour découvrir ce disque dur plus en détail !