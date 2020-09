La gamme de disques durs externes Canvio, comme le Canvio Advance 2 To , ayant eu un grand succès, Toshiba ajoute de nouveaux modèles avec chacun leur spécialité. Les Canvio Gaming viennent s’inscrire comme HHD externe pour les gamers aussi bien PC que console tandis que les Canvio Flex qui disposent d’un port USB-C ainsi qu’une flexibilité de compatibilité multiplateforme. À cela s’ajoutent les Canvio Advance et Canvio Ready, qui présentent toutes deux un nouveau design et quelques améliorations.

Caractéristiques du Canvio Flex Celui-ci propose des capacités de stockage de 1, 2 et 4 To avec une interface en USB 3,2 Gen 1. Un câble USB-C et un USB-A sont fournis afin de pouvoir se connecter sur tout type d’appareil. Son design élégant couleur argent saura s’adapter à tout type d’environnement. Il est plug&play et ne nécessite aucun pilote.



Caractéristiques du Canvio Gaming Tout comme la version Flex, le HHD externe dispose d’une connexion par USB 3.2 Gen 1 pour des transferts rapides. Cette connexion se fera via un câble USB-A afin d’être compatibles avec la plupart des consoles et PC. Lui aussi se décline avec des versions de 1, 2 et 4 To afin de stocker tous vos jeux et de les transporter par tout. Le Canvio Gaming dispose d’un mode « Always-On » personnalisé par micrologiciel pour prendre en charge un gameplay réactif.



Caractéristiques du Canvio Advance Reprend les grandes lignes de la version Advance précédente, mais avec un nouveau design, une texture unique ainsi que de nouvelles couleurs. Il est parfaitement adapté au créateur de contenu ou les photographes afin de protéger leurs données durant leurs déplacements. Les capacités sont de 1, 2, 3 et 4 To et l'interface est USB3.2 Gen 1.



Caractéristiques du Canvio Ready La version Ready dispose d’un nouveau design bicolore et permet aux utilisateurs débutants de sauvegarder simplement les données via un simple « glisser-déposer ». 3 capacités sont disponibles : 1, 2 et 4 To, accompagnées d’une interface USB 3,2 Gen 1.



Les nouveaux modèles Canvio seront disponibles à l’automne 2020.