Glorious PC Gaming Race lance de nouveaux switchs pour clavier mécanique, ainsi que du lubrifiant pour les utilisateurs souhaitant un actionnement des touches plus atténué. Avec les switchs Glorious Panda associés au lubrifiant, la personnalisation du clavier passe un nouveau cap.



Les switchs Glorious Panda sont des switchs de type mécaniques tactiles en polycarbonate, nylon PA66 et PoM, destinés à donner un nouveau choix de configuration des claviers GMMK ainsi que les claviers MX via le connecteur MX (+). Le set comprend 36 pièces et dispose d’une force d’actionnement de 67 g/forte. Les switches sont aussi compatibles avec les LEDs SDM et peuvent être allumés avec des touches transparentes.



Les Panda viennent sans aucune lubrification, cependant le constructeur en profite pour proposer son nouveau lubrifiant G-LUBE. Cette graisse synthétique peut être utilisée sur tout type de switches ou stabilisateurs afin de donner un actionnement des touches moins sonore.



Les produits seront disponibles très prochainement au prix de 24,90€ pour les switchs Panda et de 9,90€ pour le G-LUBE.