Après l’acquisition de Toshiba Memory Europe , KIOXIA qui proposait des solutions de stockage pour les entreprises se lance sur le marché du grand public afin de proposer des produits de qualités aux particuliers. Cela a aussi permis au constructeur d’agrandir sa gamme de produits.



C’est donc des cartes microSD, SD, clés USB et des disques durs SSD qui n’ajouteront au catalogue de KIOXIA pour une disponibilité sur le marché au cours du deuxième trimestre 2020. Le fabricant va proposer ses produits pour stocker notre vie numérique aussi bien sur PC que smartphones, tablettes ou consoles …



La marque devra faire sa place sur ce marché parmi les autres grandes marques déjà disponibles, mais pas d’inquiétude, KIOXIA s’engage à maintenir les normes les plus élevées et des produits très performants à des prix compétitifs. Le fabricant met un point d’honneur à répondre aux besoins des clients qui sont en constante évolution.



Le constructeur, spécialiste de la mémoire Flash, va offrir un nouveau look à ses produits et un design travaillé reflétant la vision de KIOXIA. Chaque produit dispose d’une couleur spécifique (bleu clair, magenta, jaune, gris clair, vert clair, orange) qui les rend plus facilement identifiables par les clients.