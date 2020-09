Toshiba pense aux gamers, mais pas que ! Le fabricant propose la série de HDD de surveillance S300 et S300 Pro, spécialement conçus pour l’enregistrement en vidéo surveillance. Ces disques durs facilitent l'enregistrement de plusieurs flux vidéo tout en gardant les données en sécurité.

La série S300, qui est destinée aux petites et moyennes entreprises, propose des capacités de 2 To et 4 To optimisés pour répondre à utilisation dans des applications à coûts limités. Les systèmes de surveillance allant jusqu’à 32 flux de caméra HD bénéficieront de ces HDD sans problème, d’autant qu’ils sont compatibles avec des décodeurs, des enregistreurs vidéo numériques (DVR) et des enregistreurs vidéo en réseau (NVR). La vitesse de rotation des S300 est de 5400 tr/min et dispose d’une mémoire tampon de 128 Mo.



La série S300 Pro, elle, est adaptée aux entreprises de plus grande échelle. Ils sont parfaitement adaptés aux systèmes de surveillance qui nécessitent jusqu’à 64 flux de caméra haute définition, des fonctionnalités d’analyse vidéo, d’authentification faciale et d’édition. Les capacités de stockages vont jusqu’à 10 To avec une mémoire tampon allant jusqu’à 256 Mo. Ces disques durs conviennent aux enregistreurs vidéo numériques de surveillance (SDVR), aux enregistreurs vidéo sur réseau de surveillance (SNVR) et aux SDVR hybrides.



Les produits sont déjà disponibles, mais les prix n’ont pas été communiqués.