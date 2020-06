CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

NAS 2 baies abordable pour utilisation personnelle



Processeur Realtek RTD1296 (ARM Cortex-A53 Quad-Core 1.4 GHz )



2 Go DDR4 (non extensible)



Prend en charge les disques durs/SSD SATA 6 Gbits/s de 3,5" et 2,5"



Système de fichier : Interne : ext4, Externe : ext3, ext4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT (achat d'une licence requis)



Transcodage 4K (H.264) en temps réel



Compatible avec les technologies de virtualisation légères LXC et Docker



Streaming Chromecast et AirPlay

Le TS-230 est doté du système d'exploitation intelligent QTS qui prend en charge le stockage, le partage, la sauvegarde, la synchronisation et la protection des données. Les utilisateurs peuvent régulièrement sauvegarder les données Windows ou macOS sur le TS-230 pour une gestion et un partage de fichiers centralisés, tout en utilisant l'application HBS pour sauvegarder les données du NAS sur le cloud.La capacité du NAS à créer plusieurs versions de snapshots est pratique pour protéger les données et récupérer rapidement et facilement les données d’une période spécifique. Des fonctionnalités plus utiles incluent Qfiling pour une organisation automatisée des fichiers, Qsirch pour des recherches rapides de fichiers ou d'images spécifiques par mot-clé ou couleur, Qsync pour synchroniser des fichiers sur plusieurs appareils, tels que des NAS, appareils mobiles, ordinateurs et applications mobiles pour un accès distant au NAS avec une augmentation productivité au travail et à la maisonDe plus, le TS-230 peut fonctionner comme un hub multimédia domestique pour le streaming multimédia et le transcodage 4K (H.264) en temps réel, de même que pour convertir des vidéos dans des formats de fichiers universels qui peuvent être lus facilement sur plusieurs appareils. L'application QuMagie, optimisée par IA, offre une gestion des photos intelligente et rationalisée grâce à l’organisation automatique des albums à IA. Elle permet aux utilisateurs de facilement parcourir les photos du NAS à tout moment.Le QTS App Center intégré fournit plus d'applications installables à la demande, y compris des outils de sauvegarde/synchronisation, de gestion de contenu, de communications, de téléchargement et de divertissement, pour étendre les fonctionnalités du NAS. Pour les utilisateurs de Docker, l'installation de Container Station sur le TS-230 peut faciliter les applications conteneurisées, pour les smart home ou les applications multimédias.Le TS-230 est déjà disponible à la vente chez notre partenaire Materiel.net au prix de 199 euros sur ce lien