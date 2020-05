GELID ajoute un nouvel accessoire à son catalogue : un refroidisseur passif pour module de RAM. Ce dissipateur a un double effet : celui-ci aide au refroidissement des modules, mais permet aussi d’ajouter des effets lumineux à votre configuration ! De plus, il est compatible avec les modules DDR2, DDR3 et DDR4 et est fait d’aluminium afin d’assurer un échange thermique efficace.



Afin de satisfaire le plus de monde possible, GELID propose ce produit en deux coloris, noir et rouge. Pour les effets lumineux, il est possible de connecter les dissipateurs via un câble 3 pins, directement sur une carte mère compatible ou un contrôleur. Si vous n’avez ni l’un ni l’autre, pas d’inquiétude, le constructeur a pensé à tout ! Les LEDs peuvent se gérer toutes seules.



Le produit est déjà disponible au prix de 8,99 euros.