InWin ajoute deux nouveaux refroidisseurs watercooling AIO dans son catalogue pour refroidir nos processeurs si généreux en calories. Ces deux versions sont les mêmes, sauf pour ce qui est de la taille des radiateurs. Le SR24 dispose d’un radiateur de 240 mm alors que le SR36 un radiateur de 360 mm. Ces nouveaux AIO disposent d'une nouvelle pompe de haut niveau ainsi que de ventilateurs puissants dotés de LEDs ARGB.



La nouvelle pompe qui équipe les SR24 et SR36 bénéficie de la technologie «Twin Turbine» qui permet aux deux turbines un fonctionnement en parallèle et assure une plus grande pression sur la plaque de dissipation et donc un refroidissement plus efficace. La pompe est dotée du logo de la marque et est équipée de LEDs qui indiquent l’état du matériel, avec 3 coloris : blanc, bleu et rouge. Si un défaut électrique ou une chaleur trop importante est détecté, le logo clignote de la couleur correspondante afin que nous puissions prendre les devants et éviter toute dégradation du matériel. De même que si l’une des turbines est défaillante, l’autre assura le refroidissement pour ne pas endommager le CPU.



Le refroidissement est aussi assuré par les larges radiateurs avec de très fines ailettes. Ils sont équipés des ventilateurs InWin AJF120 à haute pression statique qui assurent aussi bien un flux d’air puissant qu’un silence appréciable. De plus, ces ventilateurs sont PWM et peuvent être connectés directement sur le port de ventilateurs du CPU pour un régalage automatique. Ils sont aussi dotés de LEDs ARGB pour des effets lumineux toujours plus beaux. Ils sont réglables en les branchant entre eux et sur le contrôleur «one-click» ou en branchant celui-ci sur la carte mère compatible.







Nous n’avons ni le prix ni la date de sortie des produits, mais nous savons qu’ils sont garantis 5 ans et qu’ils sont compatibles avec tous les sockets Intel et AMD sauf TR4.