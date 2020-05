Caseking France est fier de présenter en exclusivité le dernier boîtier Lian Li , le O11 Dynamic PCMR Limited Edition, une édition spéciale réalisée en collaboration avec la communauté PCMR – PC Master Race. Avec près de 3,5 millions d’abonnés et 9 ans d’existence, la communauté PCMR est l’une des plus larges communautés hardware/gaming.

Spécifications techniques :

Nom : O11 DYNAMIC SPACE GREY SPECIAL EDITION – Chrome Mirror Finish

Dimensions : 272 x 446 x 445 mm

Compatibilités : E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX

Matéraiaux : Verre trempé et aluminium

Radiateurs supportés : 120 x 360 mm / 120 x 240 mm / 140 x 280 mm

Ports d'extension : 8





Ce boîtier sera disponible dès la première quinzaine de juin au prix indicatif de 169,90 €.

Le choix du modèle de boîtier pour cette collaboration était presque une évidence, et tout le monde s’est accordé rapidement sur le modèle O11 Dynamic pour son style et ses panneaux en verre immaculés, sa compatibilité côté radiateurs, ou encore son espace offrant de nombreuses possibilités. Le O11 Dynamic Special Edition intègre également un fini miroir chromé et des panneaux hautement réflectifs. Avec seulement 2000 exemplaires fabriqués, le O11 Dynamic Special Edition est une pièce unique et collector. Chaque exemplaire possède une plaque de production numérotée par Lian Li et PCMR.