Antec lance un nouveau boitier Mid-Tower, le P82, qui n’est autre que l’évolution du P8. Cette nouvelle version garde le concept de son grand frère en gardant un design propre et net avec des performances de flux d’air importantes.

Le boitier P82 Flow se voit équipé de 3 ventilateurs blancs de 140 mm à l’avant et d’un ventilateur blanc de 140 mm à l’arrière, pour assurer un flux d’air efficace. D’autres touches de blanc feront leurs effets sur le dessus et sur le bouton de mise en marche grâce à des LEDs blanches. Il dispose d’un panneau latéral en verre trempé et d’une disposition du panneau I/O assez particulière. En effet, celui-ci vient de placer directement sur le côté du boitier, à côté du panneau en verre. Il dispose du bouton Power On, d'un bouton RESET, deux ports USB 3,0 et de deux ports jacks pour le casque et le micro.



Le boitier mesure 454 mm x 215 mm x 480 mm et est compatible avec les cartes mères ATX, M-ATX et ITX. Les cartes graphiques allant jusqu’à 380 mm trouveront leurs places ainsi que les ventirads allant jusqu’à 178 mm. Pour le stockage, le P82 bénéficie d’une plaque amovible dans le fond du boitier pouvant accepter 2 SSD ainsi que d’un rack amovible en bas acceptant deux SSD 2.5" ou 2 deux HHD 3.5".



Le P82 Flow est compatible watercooling, il peut accueillir un radiateur de 140 mm à l’arrière, un radiateur de 240 mm sur le dessus ainsi qu’un radiateur de 360 mm à l’avant. Si vous préférez installer un flux d’air efficace, le boitier propose 3 slots pour des ventilateurs de 120 mm ou 140 mm à l’avant, 3 slots de 120 mm ou 2 slots de 140 mm sur le dessus et un slot de 140 mm pour l’arrière.



Le boitier est disponible au prix de 69,95 euros.