125 euros pour le modèle 550 W

139 euros pour le modèle 650 W

155 euros pour le modèle 750 W

179 euros pour le modèle 850 W

215 euros pour le modèle 1000 W

239 euros pour le modèle 1200 W

La gamme Straight Power 11 Platinum garde les caractéristiques de base de la gamme, mais obtient une certification 80PLUS Platinum qui offre une efficacité allant jusqu’à 94,1 %. Les alimentations bénéficient d’une conception avec PFC actif qui offre un facteur de puissance qui atteint les 0,99 et répondent au standard ErP avec moins de 0,16 W de consommation en veille. Elles consomment donc moins tout en restant très stables et fiables, notamment via une topologie moderne et de haute qualité. Elles bénéficient aussi d’une conversion full-bridge, du LLC, de la rectification synchrone (SR) et desconvertisseurs DC-to-DC.Le silence étant l’un des points forts du fabricant, les alimentations sont dotées d’un ventilateur Silent Wings 3 de 135 mm, avec entrée d’air en forme d’entonnoir afin d’améliorer la circulation de l’air et réduire les turbulences éventuelles. Sa vitesse de rotation au démarrage est de 200 RPM afin de produire le moins de nuisance sonore possible. Elle garde aussi son statut de refroidissement semi-passif pour un silence optimal.Dans le bloc d’alimentation, il n’y a aucun câble, toutes les connexions se font directement sur le PCB. Cela permet de réduire l’espace occupé dans le châssis et améliore le flux d’air pour refroidir plus efficacement les composants et augmente leur durée de vie. La sécurité n’est pas pour autant délaissée, les Straight Power Platinum gardent toujours des circuits de protection comme les systèmes OCP (over current protection), OVP (over voltage protection), UVP (under voltage protection), SCP (short circuit protection), OPP (over power protection) ainsi que l’OTP (over temperature protection).Les alimentations Straight Power 11 Platinum seront disponibles très prochainement aux prix de :Le tout est couvert par une garantie de 5 ans.