C'est au tour de FSP de nous dévoilé quelques produits en avance sur le CES 2020 de Las Vegas. C’est quatre alimentations et un nouveau boitier très design qui feront leurs entrées sur le marché très prochainement.



Le boitier haut de gamme T-WINGS 2-in-1 est un boitier hybride open-air. Celui-ci se distingue de par son design atypique dans le style du TORQUE de chez Antec mais aussi par ça capacité à accueillir 2 configurations. Deux coloris seront disponibles entre le noir et or ainsi qu’en noir et rouge, afin d’accentué son look futuriste et donne plus de choix à l’utilisateur. Le T-WINGS 2-in-1 est le boitier idéal pour jouer et streamer sans limite.





L’alimentation Hydro PTM+ 850W 80 Plus Platinum est une alimentation haut de gamme de 850W qui est destiné au système watercooling. Elle dispose d’une certification 80 Plus Platinum avec un rendement de 92 %. Le système de refroidissement a été élaboré en partenariat avec Bitspower et bénéficie de port 1/4" pour accueillir des raccords de tubes souples ou durs.



La série Hydro G Pro sera elle aussi présente avec leurs puissances de 650W, 750W, 850W et 1000W. Elles sont complètement modulaires et offrent des composants internes de très haute grande qualité. Elles ont spécialement été conçues pour un fonctionnement en milieu «hostile», elles disposent de ce faite d’une résistance amélioré à la poussière, l’humidité, la chaleur… Elles bénéficient aussi d’un mode «fanless» pour réduire les nuisances sonores en charge minimale.



Les DAGGER PRO SFX, sont les alimentations pour les petites configurations ITX. Elles existent avec des puissances de 550W et 650W ainsi qu’avec une certification 80 Plus Gold. Grâce au design « semi-fan less » et un ventilateur de haute qualité de 92 mm, la série DAGGER PRO SFX ne produit que très peu de bruit tout en étant très flexible. Elle dispose aussi d’un simple rail +12 V DC-DC.



Plus dans un registre professionnel, la gamme Twins PRO propose des alimentations redondantes avec changement à chaud. Avec 3 puissances définies de 500 W, 700 W et 900 W, les TWIN PRO sont équipés de 2 modules pour assurer un service 24/7. Si l’un des modules tombe en panne, l’autre prend le relais et le changement à chaud permet d’alimenter le système sans avoir à l'arrêter !