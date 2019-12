Vous n’êtes pas sans connaitre la marque HyperX et sa célèbre série de casques gaming répondant au nom de Cloud. Et bien nous avons en test un autre modèle, le Cloud Alpha S après le Cloud PS4 et le Cloud MIX testés dernièrement chez nous. Le modèle du jour est dans la continuité de la gamme Cloud Alpha et intègre des fonctionnalités supplémentaires par rapport à son grand frère. En effet, contrairement au modèle originel, il se voit doté d'une carte son pour émuler le virtual surround 7.1 ainsi qu'un tout nouveau système de réglage des basses, à base de glissières mécaniques modulables sur trois niveaux. Le design global ne change pas vraiment, ce sera donc sur le côté technique que l'on découvrira ce qu'apportent ces petites options en plus et comment se comporte le casque sur le terrain.