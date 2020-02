HyperX ajoute un périphérique à son catalogue Gaming, le Cloud Flight S. Il s’agit là d’un casque sans fil qui a la particularité d’être certifiée Qi ! Cette certification permet, via une base de recharge (non fournie avec le produit), de recharger les batteries du casque par induction et donc sans fil.





Fini de se battre avec le câble de connexion, le Cloud Flight S vous permet d’être totalement libre de vos mouvements et, maintenant, de ne plus être gêné par le câble lors du chargement. Bien qu’il s’agisse d’un atout majeur, le casque ne s’arrête pas là. Il dispose d’une batterie avec une autonomie de 30 heures, de quoi assurer les longues sessions de jeux sans être coupé.



Le son est diffusé via un son surround virtuel 7.1 ainsi que des écouteurs de 50 mm, en combinaisons de housse à mémoire de forme qui englobe intégralement l’oreille pour une écoute sans défauts. L’ergonomie n’a pas été mise de côté, le Cloud Flight S dispose de glissières en acier réglables, d’oreillettes en simili cuir souple qui pivotent à 90°.



Il est aussi compatible PC, PS4 et PS4 Pro et est équipé d’un microphone détachable avec un indicateur LED de coupure du son et intègre le contrôle du micro. Les commandes d’écouteur permettent le réglage du volume des jeux et du chat et le tout personnalisable via le logiciel HyperX NGENUITY.



Le Cloud Flight S est disponible au prix de 169,99 euros.