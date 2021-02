Comme bon nombre de ses concurrents, MSI est sorti en dehors de son métier d'origine centré sur les cartes mères et propose désormais un panel complet de produits PC, périphériques y compris. C'est ainsi que nous allons nous intéresser à une de leur souris, la Clutch GM41. Nouvel arrivant dans la famille Clutch, et destiné notamment à nos chers FPS, ce modèle léger – 65 g – propose un capteur Pixart de haute volée et un peu de RGB. Mérite-t-il sa place sur votre tapis ? Direction le test sans plus tarder pour le découvrir !