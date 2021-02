Avec l'arrivée des processeurs intel de 11e génération, accompagnée de la gamme de chipsets 500, MSI annonce son nouveau catalogue de cartes mères. Elles sont principalement architecturées autour du nouveau Z590, qui propose notamment du PCI-E 4.0. L'USB 3.2 Gen2x2 sera aussi de la partie, tout comme l'ethernet 2.5G sur certains modèles. Les versions les plus haut de gamme vont encore plus loin, avec du Thunderbolt 4, du Wifi 6E et des PCB 8 voire 10 couches.Et ces cartes mères adoptent un nouveau look, qu'on peut découvrir sans plus attendre :