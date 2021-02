Vous ne connaissez pas Jonsplus ? C'est normal, c'est une nouvelle marque qui se trouve être une division de Jonsbo, la société chinoise plus connue pour ses boitiers ainsi que ses solutions de refroidissement pour processeurs et tours. Aujourd'hui, Jonsplus nous annonce l'arrivée d'une nouveauté : un boitier au format Mini-ITX, j'ai nommé le i100 PRO.



La nouvelle tour de Jonsplus est déclinée en quatre versions différentes, à savoir gris ou noir avec respectivement des panneaux en aluminium ou en verre trempé. Le i100 Pro met en avant un design à l'esprit minimaliste, sobre et élégant, qui va à l'essentiel avec une façade dénuée de tout accessoire, la connectique se trouvant sur le panneau supérieur aux grandes aérations.Jonsplus présente son boitier comme étant un exemple de modularité : il est possible d'installer sa carte graphique horizontalement ou verticalement. Concernant le refroidissement, il est possible d'installer un radiateur de 360 mm ou encore un ventirad mesurant jusqu'à 166 mm de hauteur. De même, il est possible d'installer jusqu'à 3 disques durs.Le boitier i100 PRO sera disponible au prix de 179,90 € chez les revendeurs français officiels.