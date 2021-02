MSI ajoute deux nouveaux périphériques à son catalogue, la souris Clutch GM41 avec son poids ultra-léger, et le casque Immerse GH20. Les deux produits disposent d’un rapport qualité/prix très intéressant tout en profitant d’un confort et d’un design travaillés.

La souris GM41 ne pèse que 65 grammes, grâce à sa conception optimisée et ses matériaux très légers. Avec ce poids plume, la glisse et la précision sont de mise et les performances au rendez-vous. On note aussi que le revêtement antiglisse assure un grip efficace pour ne rien perdre de la partie. Le câble MSI FriXionFree est étudié quant à lui pour ne pas gêner les mouvements de la souris et ainsi accentuer encore plus la facilité de déplacement de la souris.



La technologie utilisée est aussi de haut niveau, avec un capteur optique allant jusqu’à 16 000 DPI et un polling rate de 1 ms, pour assurer une précision et une rapidité sans faille. De même, des switches OMRON donnent un clic performant lors des parties les plus ardues. Les logiciels Dragon Center et RGB Mystic Light gèreront les effets lumineux et la personnalisation de la GM41.



Le casque Immerse GH20 est de son côté un casque gaming d’entrée de gamme, qui tout de même très intéressant. En effet, il est multi-plateforme, afin de satisfaire aussi bien les joueurs PC que console, tout en passant par l’utilisation sur smartphone et tablette. Une connexion par Jack 3.5 mm rend donc le GH20 polyvalent, tout en disposant d’un adaptateur en Y pour le microphone.



Le casque est très léger avec ses 245 grammes, ce qui permettra une utilisation longue sans pour autant ressentir de fatigue, d’autant qu’il dispose de 2,5 cm d’épaisseur de mousse ainsi que d’un arceau rembourré pour assurer le confort. L’arceau est en acier inoxydable ajustable dans un souci de confort et de robustesse. Le contrôle du volume et du microphone se fera via la commande sur le câble. Côté écoute, des haut-parleurs de 40 mm proposent un son clair et sans défaut et le microphone assure une communication nette et précise.



La Clutch GM41 Lightweight est disponible au prix de 49,90 euros et le casque Immerse GH20 sera quant à lui proposé à 29,90 euros très prochainement.