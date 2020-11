THIS IS THE VOOOCEEE … ahem désolé. GELID continue de développer son catalogue dans la rubrique d’équipements pour streamers et ajoute le micro professionnel VOCE. Cette nouvelle solution d’enregistrement est donc spécialement conçue pour le streaming, mais aussi l’enregistrement de podcast, chanson ou vidéo de tout type. Il bénéficie de plusieurs technologies pour offrir un rendu digne grand studio d’enregistrement.











Un support supplémentaire va venir se fixer sur le pied pour pouvoir installer l’un des filtres pop (aussi appelé Windscreen) pour protéger le micro des respirations et n’enregistrer que le son réel. Un second filtre pop fourni peut être installé sur le micro pour le rendre complément hermétique aux parasites extérieurs. Le VOCE quant à lui, propose un micro à condenseur de 16 mm et dispose d’une fréquence de fonctionnement allant de 20 Hz à 20 kHz pour absorber tous les sons qui lui sont transmis. Un réglage du volume est disponible directement par un bouton sur le produit.



Le microphone VOCE est déjà disponible au prix de 45,99 euros.

L’un des avantages du microphone VOCE, c’est qu’il se branche par USB Type A, ce qui lui permet de se connecter sans soucis à votre PC. De plus, le câble est amovible pour un rangement plus simple. Sa couleur cuivrée très classe rendra votre zone de travail plus chic, sans pour autant le rendre moins performant. En effet, le microphone vient avec plusieurs accessoires, comme un pied flexible qui vient se fixe, via un étau, directement sur le bureau.Un support supplémentaire va venir se fixer sur le pied pour pouvoir installer l’un des filtres pop (aussi appelé Windscreen) pour protéger le micro des respirations et n’enregistrer que le son réel. Un second filtre pop fourni peut être installé sur le micro pour le rendre complément hermétique aux parasites extérieurs. Le VOCE quant à lui, propose un micro à condenseur de 16 mm et dispose d’une fréquence de fonctionnement allant de 20 Hz à 20 kHz pour absorber tous les sons qui lui sont transmis. Un réglage du volume est disponible directement par un bouton sur le produit.Le microphone VOCE est déjà disponible au prix de 45,99 euros.