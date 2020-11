Présente depuis 2004 sur la scène hardware, NZXT s'est forgée un nom dans les composants, et plus particulièrement dans celui des watercoolings, c'est-à-dire les solutions de refroidissement PC utilisant la circulation d'un liquide. Aujourd'hui, la marque annonce deux nouveaux modèles à sa célèbre gamme Kraken, en présentant la famille X-3 RGB et le Z53. Découvrons ce qu'apporteront ces nouveaux modèles par rapport aux précédents !

Le Kraken X53 240 mm RGB (de la série Kraken X-3 RGB) est disponible au tarif de 159,99 euros.



Le Kraken X63 280 mm RGB (de la série Kraken X-3 RGB) est disponible au tarif de 179,99 euros.



Le Kraken X73 360 mm RGB (de la série Kraken X-3 RGB) est disponible au tarif de 219,99 euros.



Le Kraken Z53 240 mm (de la série Z-3) est disponible au tarif de 229,99 euros

Une grosse nouveauté concerne la gamme X-3. Celle ci intègre des ventilateurs AER RGB 2 qui incluent, comme le nom l'indique, une dimension RGB non négligeable pour les personnes qui souhaitent personnaliser l'apparence lumineuse de leurs watercoolings. Ces nouveau modèles comprennent une version améliorée du design du miroir à l'infini RGB avec une taille d'anneau agrandie. Le capuchon du watercooling a été amélioré et il est maintenant possible de l'orienter pour conserver le logo NZXT à l'endroit. Notons que les Kraken X-3 RGB accueillent une pompe de 7 ème génération, pour assurer un meilleur refroidissement du processeur. Le modèle X53 possède un radiateur de 240 mm, le modèle X63 possède un radiateur de 280 mm, et enfin le modèle X73 possède un radiateur de 360 mm.Passons à présent au Kraken Z53. Auparavant disponible seulement en configuration 280 mm et 360 mm, la gamme accueille dès à présent un modèle plus compacte de 240 mm. Ce watercooling est équipé d'un écran LCD de 60 mm avec possibilité de personnaliser son affichage, tout en affichant des données essentielles sur le refroidissement de votre ordinateur. Tout comme pour le modèle X-3 RGB, le modèle Z53 est équipé de la pompe Asetek de 7 ème génération.Les modèles de la gamme X-3 RGB et Z-3 sont tous les deux compatibles avec un très grand nombre de sockets de processeurs courants, comme le socle LGA 1200 de chez Intel ou bien encore le socle AM4 de chez AMD. Quelle que soit la plate-forme actuelle choisie, votre watercooling sera compatible avec votre configuration.Les principales caractéristiques de ces deux ventilateurs reposent sur leurs effets RGB grâce aux ventilateurs Aer RGB 2 de la marque. Ces ventilateurs sont dotés d'un design de pales de ventilateur à bout d'aile qui produit un flux d'air optimal, cela tout en gardant les ventilateurs aussi silencieux que possible. Les ventilateurs sont équipés de roulements dynamiques à fluide qui assurent un fonctionnement durable tout en silence.Sur les deux gammes de modèles, il est possible d'installer la pompe dans différents directions pour faciliter l'installation dans votre configuration. Le logiciel intégré CAM NZXT permet de configurer les effets d'éclairage RGB de la pompe. L'installation est facilitée grâce à des tubes renforcées de 400 mm.