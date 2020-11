Et non ! Les HDD ne sont pas morts. Seagate le montre bien avec sa dernière génération de disques durs. En effet, le fabricant américain vient de mettre sur le marché les gammes IronWolf et IronWolf Pro, allant de 1 à 12 To pour la première, et de 4 à 18 To pour la version Pro. Nous avons reçu à la rédaction non pas un, mais deux disques durs de 18 To chacun. Orientés NAS, les disques durs IronWolf Pro se veulent robustes, avec un MTBF annoncé de pas moins de 1,2 millions d'heures de fonctionnement. Que vaut-il vraiment ? Réponse dans le test !