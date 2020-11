Un nouvel accessoire fait son apparition dans la catégorie «LIFESTYLE» de GELID solutions . Il s’agit d’un anneau de lumière réglable sur 3 coloris destinés à apporter un éclairage optimal aux streamer, aux photographes ou tout autre créateurs de contenu. Ainsi les lumières diffusées éliminent les ombres indésirables, rendent les images plus belles et plus nettes et le tout sans éblouissement.