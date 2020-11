Après la Ironclaw RGB Wireless Corsair nous propose une autre souris sans fil dénommée Katar Pro Wireless. Elle en reprend la même double connectivité Bluetooth & radio, mais elle annoncée avec une longue autonomie, et est plus abordable. Pour y parvenir, le constructeur a du faire quelques compromis : cette fois pas de RGB, et la batterie interne est remplacée par une pile AA. Pour autant, pas question de transiger avec la qualité : le capteur Pixart PMW 3325 promet 10 000 DPI, la compatibilité iCue est bien évidemment de la partie, et on parle d'une autonomie de 135 h !Direction le test pour tout savoir !