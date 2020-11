Caractéristiques techniques :

Coussin appuie-tête.

Dossier avec mousse haute densité répartie uniformément 65 kg/m3.

Tissu premium Elastron

Dossier inclinable jusqu’à 180 degrés.

Assise matelassée, ajustable jusqu’à 30°

Accoudoirs 4D

Coussin lombaire ajustable en hauteur

Vérin Classe 4 supportant jusqu’à 150 Kg

Pied en aluminium ADC12 ultra résistant

5 roues XXL de 75 mm de diamètre

En effet, le professionnel de l’équipement gamer offre à son nouveau fauteuil un revêtement en tissus Elastron qui bénéficie d’un traitement hydrofuge pour limiter les infiltrations d’eau et les incrustations de saleté tout en permettant un nettoyage très simple. L’Ultim’eight (où on notera le petit jeu de mots) propose aussi des motifs matelassés pour un confort absolu dont le fabricant a le secret, mais ne délaisse pas pour autant la robustesse.L’ULTIM8 a été conçu avec des matériaux de grande qualité à tous les niveaux. Roues, base étoile, tissu, rembourrage, tout a été savamment pensé pour un confort exceptionnel et une extrême durabilité. La marque française va plus loin en proposant jusqu’à 6 coloris pour que chacun trouve le fauteuil de ses rêves.L’ULTIM8 sera disponible en stock à partir du 25 novembre au prix de 349 euros.