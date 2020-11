Cadre photo connecté Meural :

Programmer des albums et listes de lecture à diffuser à différents moments de la journée pour que chacun des membres de la famille puisse voir ce qu’il veut quand il le souhaite

Pour le meilleur affichage possible, des capteurs intégrés surveillent la luminosité ambiante. Le cadre s’éteint automatiquement lorsqu’il fait sombre

La cadre photo connecté Meural s'installe en mode portrait ou paysage, et adapte automatiquement l'affichage des photos en fonction. Les photos Live sur Apple iOS et autres vidéos courtes – jusqu’à 15 secondes – sont également prises en charge par Meural. Vous pouvez de cette manière voir vos souvenirs prendre vie sur l’écran

Le cadre photo connecté Meural rejoint la gamme de tableaux Meural Canvas II, déjà disponibles en 21 et 27 pouces. Ces derniers bénéficient désormais également des nouvelles fonctionnalités de partage de photos via l’application

Le routeur Nighthawk Pro Gaming XR1000 :

Les nouveaux Orbi :

Son écran antireflet de 15,6 pouces trônera avec élégance du salon au bureau, alors que le cadre pourra recevoir les listes de lecture et photos envoyées par la famille et vos proches à distance. Le meilleur moyen de garder le contact y compris en plein confinement ! Ainsi les grands-parents vont sourire devant les premiers pas de bébé quand vous vous rappellerez de ce voyage inoubliable. Ce nouveau cadre photo numérique est en effet conçu pour que vous puissiez profiter de vos moments préférés sur un écran somptueux plutôt que de les faire défiler sur l'écran de votre smartphone. Les principales fonctions de ce nouveau cadre photo sont :Le Nighthawk Pro Gaming XR1000 est le premier routeur gaming WiFi 6 équipé du logiciel DumaOS 3.0. Intégrant la toute dernière technologie WiFi 6, le XR1000 est spécialement conçu pour améliorer les performances et réduire le temps de latence en jeu, mais également pour améliorer l’expérience réseau à domicile pour chacun des appareils connectés. Afin de proposer une expérience de jeu optimale et offrir aux joueurs la meilleure connexion possible, le logiciel DumaOS 3.0 comprend des fonctionnalités améliorées telles que le filtrage géographique personnalisé, la carte de Ping, la qualité de service ou QoS avec allocation de bande passante, mais aussi le test de la connexion et le contrôle du trafic. Ce nouveau routeur Nighthawk Pro Gaming se distingue par ses fonctionnalités avancées permettant l'optimisation et le contrôle de la connexion réseau en jeu ou lors des streams, ce qui participe d'une jouabilité sans interruption.Les nouvelles déclinaisons d’iPhone, d’iPad, mais aussi la nouvelle PS5, sont déjà toutes en WiFi 6. Le système maillé tribande Orbi WiFi 6 va s’avérer décisif pour assurer la bonne gestion des différents appareils connectés et offrir à tous le meilleur débit !Avec le système Orbi WiFi 6 RBK752 et RBK753, rejoignant le système phare Orbi WiFi 6 RBK852 et RBK853, ce nouveau pack Orbi est conçu pour offrir un réseau WiFi 6 maillé robuste pour toute la maison tout en étant accessible à un plus grand nombre de foyers. Participant à la démocratisation de la technologie WiFi la plus avancée, ce nouveau système Orbi tribande est décliné en deux packs : le premier composé d’un routeur et d'un satellite (RBK752) et le deuxième incluant un routeur ainsi que deux satellites (RBK753).Le nouveau routeur WiFi maillé Orbi LBR 20 est le premier système maillé tribande à profiter de la technologie 4G Cat 18. Laquelle convient parfaitement à ceux qui ont besoin d’une connexion réseau pour des périodes limitées ou lorsque l'Internet câblé traditionnel n'est pas disponible. Orbi LBR20 offrira ainsi un accès fiable au réseau depuis toute zone, rurale ou non, pourvue qu'elle soit couverte par le réseau 4G. En outre, le routeur WiFi Orbi LRB20 avec modem 4G est idéal pour les personnes qui possèdent des résidences secondaires, là où une connectivité à l’année n’est pas requise. Sa flexibilité lui permettra d'offrir un accès internet uniquement lorsque cela est nécessaire.Le cadre photo connecté Meural sera disponible à la mi-novembre au prix de 349,99€.Le routeur Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 est désormais disponible au prix de 349,99 euros.L'Orbi RBK752 est proposé à un tarif de 499,99 euros.