NH-D15S chromax.black : 89,90 euros

NH-U9S chromax.black : 64,90 euros

NA-SAVP1 pads anti-vibration pour ventilateurs 140mm et 120mm: 6,90 euros

NA-SAVP3 pads anti-vibration pour ventilateurs NF-A15 : 6,90 euros

NA-SAVP5 pads anti-vibration pour ventilateurs 92mm et 80mm : 6,90 euros

NA-SAVP6 pads anti-vibration pour ventilateurs 200mm : 6,90 euros

Le NH-D15S est une version asymétrique à ventilateur unique du NH-D15 primé. Grâce à sa conception asymétrique, le NH-D15S libère le slot PCIe supérieur sur la plupart des cartes mères µATX et ATX. Dans le même temps, la configuration à un seul ventilateur et les ailettes inférieures encastrées garantissent une compatibilité à 100 % de la RAM avec des modules de mémoire jusqu'à 65 mm de hauteur. Les utilisateurs qui disposent de suffisamment d'espace peuvent également mettre à niveau le refroidisseur avec un ventilateur de 120 mm ou rond de 140 mm pour des performances encore améliorées en mode double ventilateur.Le NH-U9S est un ventirad compact premium de taille classique de 9 cm. Sa conception asymétrique avec 5 caloducs offre de solides performances de refroidissement avec un faible encombrement de 95 x 95 mm, le NH-U9S laisse libre les emplacements RAM et PCIe sur toutes les cartes mères actuelles, y compris µATX et ITX. Combiné à sa hauteur de 125 mm, cela fait du NH-U9S une solution très polyvalente avec une compatibilité exceptionnelle.En plus des nouveaux ventirads, Noctua a également présenté ses tampons anti-vibrations bruns pour les ventilateurs de 200, 140, 120, 92 et 80 mm pour les clients qui souhaitent accentuer leurs ventilateurs et refroidisseurs de la ligne chromax avec une légère touche des couleurs classiques Noctua. Chaque ensemble contient 16 pads pour jusqu'à deux ventilateurs.L'ensemble des produits de la gamme Chromax.black sont disponibles sur le store officiel de Noctua sur Amazon aux tarifs suivants :