Gelid solutions ajoute un nouveau type de produit dans son catalogue, à savoir un tapis de souris. En effet, après les ventilateurs, accessoires, contrôleurs, souris, c’est au tour des tapis de souris d’entrer en jeu avec le NOVA. Celui-ci propose une glisse extrême ainsi que des effets lumineux RGB.

Disponible en deux tailles, le NOVA S 350 x 250 mm et le NOVA XL 800 x 300mm seront vos nouveaux alliés dans les parties de jeux les plus intenses. Le revêtement supérieur est en microfibre polypropylène afin d’offrir une glisse sans défaut, rapide et précise quel que soit le DPI et le type de capteur utilisé par votre souris.



Il est aussi facilement nettoyable et résiste aux éclaboussures. Le revêtement inférieur est en caoutchouc anti dérapant pour assurer une arroche parfaite sur le bureau et évite les décollements ou les déplacements involontaires du tapis. Le tour du NOVA est équipé de LED RGB avec un module de contrôle intégré, comme pour les dissipateurs thermiques GELID. L’alimentation se fera par un port USB 2.0 et ne nécessite ni pilote, ni logiciel.



Garanti 2 ans, les tapis sont disponibles aux prix de 17 euros pour le NOVA S et 21 euros pour le NOVA XL.