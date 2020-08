De nouveaux ventilateurs s’ajoutent au catalogue de Gelid solutions , les Stella 120 mm Dual Ring ARGB. Il s’agit de ventilateurs de boitier qui disposent de LEDs aussi bien dans l’axe du ventilateur que dans le cadre pour des effets lumineux toujours plus beaux.

Les STELLA disposent de 24 LEDs au total, dont 8 au centre pour une diffusion dans les pales ainsi que 16 dans le cadre pour donner l’effet Dual Ring. Ces LEDs sont ARGB et donc programmables individuellement pour des effets lumineux très colorés et personnalisables. Les STELLA disposent d’une connexion en 4-1 pins universelle pour pouvoir être connectés aux cartes mère compatibles ARGB 5 V ou à d’autres contrôleurs comme le CODI6 de GELID.



Côté performance, le ventilateur dispose d’un double roulement à bille pour une longue durée de vie ainsi que de pales qui favorisent le flux d’air. Le fonctionnement PWM allant de 500 à 1600 RPM permet un refroidissement efficace pour des naissances sonores très faibles.



Le produit est déjà disponible au prix de 9,99 euros et est garanti 3 ans.