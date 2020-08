C24G2AE : 199 €

C24G2U : 219 €

C27G2AE : 269 €

C27G2U : 289 €

Chaque écran a en commun une dalle VA Full HD, d’un rayon de courbure de 1500 R, la compatibilité AMD FreeSync Premium, une fréquence de 165 Hz, un temps de réponse d’une milliseconde MPRT et des haut-parleurs intégrés. Les différences entre les modèles AE et U se font par leurs options.Le design garde les grandes lignes de la gamme G2, à savoir un cadre ultra fin, pour favoriser le multi écran, soulignés de rouge. Les contrastes des dalles VA sont de 3000:1 pour les 23,8" et de 4000:1 pour les 27" pour un excellent rendu des couleurs. Les angles de vision larges de 178° s’associent idéalement à la fréquence élevée et à l’incurvation pour générer une sensation d’immersion extrême dans les jeux.AOC à aussi relevé les standards, en passant d’une fréquence de 144 Hz à 165 Hz. En combinaisons avec AMD FreeSync Premium qui utilise la technologie de rafraîchissement variable pour faire concorder la fréquence de la carte graphique avec celle du moniteur afin d’éliminer les saccades, les déchirements et autres retards dus à la seule synchronisation verticale. L’option MBR (Motion Blur Reduction) permet de ramener le temps de réponse MPRT des images animées à 1 ms.Les versions U proposent d’autres options par rapport aux versions AE, comme un réglage de la hauteur via le pied ergonomique ou de le faire pivoter à 90°, ou comme le hub de 4 ports USB 3.2 qui permet un transfert des données jusqu’à 20 Gpbs. Pour les 4 modèles, les boutons sont situés dans l’angle inférieur droit du châssis et embarquent le logiciel G-Menu pour le contrôle des paramètres de l’OSD.Les quatre nouveaux moniteurs de la série G2 seront disponibles courant septembre au prix de