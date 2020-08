Crucial qui est spécialisé dans la mémoire et de stockage, ajoute un petit nouveau dans sa gamme de SSD portable, le X6. Celui-ci propose d’excellentes performances pour des capacités de 1 To et 2 To dans un format compact. L'aspect robustesse à lui aussi été pris en compte.



Le X6 propose des vitesses de lecture allant jusqu'à 540 Mo/s ce qui est 3,8 fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel. Vous avez accès à vos données partout et en un temps record. D’autant qu’avec son boitier de 11 mm x 69 mm x 64 mm, sont poids ultra léger et son design passe partout, le X6 sera un compagnon qui vous suivra dans toutes vos aventures.



Sa résistance a aussi été mise à l’épreuve, ce SSD portable peut résister aux chutes allant jusqu’à 1,80 m de hauteur. Bien entendu, sa résistante au choc, aux vibrations et aux températures extrêmes ont été testées et les résultats sont, là aussi, exceptionnels, faisant ainsi du X6 le compagnon idéal des globetrotteurs.



Le X6 dispose d’une connexion par USB-C, mais aussi d’un adaptateur USB-A pour le rendre multiplateforme. Le X6 est le moyen de stockage ultra rapide pour PC, MAC, Android, mais aussi PS4, xBox et plein d’autre.



Les produits sont disponibles, avec une garantie de 3 ans, aux prix de 159 euros pour la version 1 To et 290 euros pour la version 2 To.