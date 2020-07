Spécifications des Ryzen série 4000 :

Modèle : Coeurs/Threads TDP (Watts) BOOST9/Base (GHz) Nombre de cœurs GPU L2/L3 Cache (Mo) AMD Ryzen 7 4700G 8C/16T 65W Jusqu'à 4.4 / 3.6 GHz 8 12 Mo AMD Ryzen 7 4700GE 8C/16T 35W Jusqu'à 4.3 / 3.1 GHz 8 12 Mo AMD Ryzen 5 4600G 6C/12T 65W Jusqu'à 4.2 / 3.7 GHz 7 11 Mo AMD Ryzen 5 4600GE 6C/12T 35W Jusqu'à 4.2 / 3.3 GHz 7 11 Mo AMD Ryzen 3 4300G 4C/8T 65W Jusqu'à 4.8 / 3.8 GHz 6 6 Mo AMD Ryzen 3 4300GE 4C/8T 35W Jusqu'à 4.0 / 3.5 GHz 6 6 Mo

Spécifications des Ryzen Pro série 4000 :

Modèle : Coeurs/Threads TDP (Watts) BOOST9/Base (GHz) Nombre de cœurs GPU L2/L3 Cache (Mo) AMD Ryzen 7 PRO 4750G 8C/16T 65W Jusqu'à 4.4 / 3.6 GHz 8 12 Mo AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 8C/16T 35W Jusqu'à 4.3 / 3.1 GHz 8 12 Mo AMD Ryzen 5 PRO 4650G 6C/12T 65W Jusqu'à 4.2 / 3.7 GHz 7 11 Mo AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 6C/12T 35W Jusqu'à 4.2 / 3.3 GHz 7 11 Mo AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 4C/8T 65W Jusqu'à 4.0 / 3.8 GHz 6 6 Mo AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 4C/8T 35W Jusqu'à 4.0 / 3.5 GHz 6 6 Mo

Disponibilités :

La nouvelle gamme AMD Ryzen 4000 G-Series offre un bond de performance générationnel assez impressionant, accompagné d’une grande efficacité énergétique que ce soit pour les utilisateurs, les joueurs, les streamers ou les créateurs de contenu. Conçus pour les PC de bureau d’aujourd’hui, les processeurs AMD Ryzen 4000 avec technologies PRO réunissent solutions de classe entreprise, technologies avancées et fonctionnalités de sécurité opérant sur plusieurs niveaux. Les processeurs de la gamme Ryzen 4000 bénéficient du procédé de fabrication à la pointe de la technologie en 7 nm et de l’architecture de cœurs « Zen 2 », laquelle propose des expériences incroyables en plus de son haut niveau d’efficacité énergétique, le tout sur l’excellente plateforme AMD avec socket AM4.Les processeurs Ryzen 4000 G-Series sont attendus pour une disponibilité dans les systèmes des partenaires OEM et notamment Lenovo et HP dès le troisième trimestre 2020. Les processeurs Ryzen PRO 4000 seront disponibles auprès des intégrateurs système au lancement ce 21 juillet, et sont attendus dans les PC de nos partenaires OEM plus tard dans le courant de l’automne. La gamme Ryzen 4000 G-Series, les Athlon 3000 G-Series ainsi que les Ryzen PRO 4000 Series et Athlon PRO 3000 Series sont disponibles exclusivement auprès des intégrateurs système et partenaires OEM.