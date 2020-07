AMD PRO Security : de nombreuses options de sécurité intégrées pour aider à protéger les données sensibles

AMD PRO Manageability : un déploiement, une imagerie et une gestion simplifiés, compatibles avec l’infrastructure actuelle de l’utilisateur

AMD Memory Guard : chiffrement complet de la mémoire pour prévenir les attaques physiques sur les données sensibles

AMD PRO Business Ready : 18 mois garantis pour la stabilité de la plateforme logicielle et 24 mois de disponibilité prévus

Caractéristiques techniques :

AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64 Cœurs/128 Threads Fréquence de base 2,7 GHz/OC : 4,2 GHz Cache : 288 Mo TDP : 280 W

AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32 Cœurs/64 Threads Fréquence de base 3,5 GHz/OC : 4,2 GHz Cache : 144 Mo TDP : 280 W

AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16 Cœurs/32 Threads Fréquence de base 3,9 GHz/OC : 4,3 GHz Cache : 72 Mo TDP : 280 W

AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 12 Cœurs/24 Threads Fréquence de base 4 GHz/OC : 4,3 GHz Cache : 70 Mo TDP : 280 W



Avec un nombre de cœurs et de threads conséquent, ces nouveaux processeurs sont conçus pour prendre place dans les stations de travail professionnelles et ainsi, en plus d’offrir des vitesses de calcul inégalées, proposer un nouvel élan dans les charges de travail multi-threadées. Les fréquences sont elles aussi très élevées par cœur pour les charges de travail faiblement parallélisées.AMD ne s’est pas arrêté là : les processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO ont la capacité d’effectuer le rendu et l’édition en 8K, de piloter des visualisations complexes et des simulations à multiples facettes tout en traitant rapidement de grandes quantités de code. Le gain de temps pour les professionnels est considérable, au point de comparer le 3995WX aux systèmes bi-processeurs de la concurrence.La sortie de ces CPU est aussi l’occasion pour le fabricant d’annonces le partenariat avec Lenovo et la sortie de la première station de travail PRO 64 cœurs au monde, via le Threadripper PRO 3995WX, le ThinkStation P620. Celui-ci des performances inégalées avec un unique processeur. De plus, cette station propose prend en charge le PCIe Gen 4 proposant 128 voies et une bande passante jusqu’à 2,5 fois plus conséquente que les systèmes bi-processeurs. Sa bande passante mémoire de pointe sur 8 canaux prend en charge des mémoires ECC RDIMM, LRDIMM et UDIMM DDR4-3200 et supporte jusqu’à 2 To de mémoire, soit 2 fois plus que la concurrence.Bénéficiant des technologies AMD PRO, plusieurs technologies viennent se greffer au CPU comme :