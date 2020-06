On vous parle de temps en temps de supercalculateurs, ces énormes ordinateurs aux performances assez incroyables, car c'est un sujet toujours intéressant, et qui lui aussi profite des dernières avancées en termes de cartes graphiques et de processeurs. Et le High-Performance Computing Center de l’Université de Stuttgart en Allemagne vient de s'équiper du système Hawk, avec là encore des spécifications qui donnent un peu le tournis : 44 racks, 5600 nœuds de calculs et pas moins de 720 000 coeurs AMD EPYC en cumulé ! AMD en propose désormais une visite virtuelle, qui, à la manière d'un GooGle Street View, vous permet de vous balader dans les travées et de voir les serveurs, pour l'occasion rendu visibles, et de visionner des vidéos explicative. Bonne visite au milieu des 26 petaflops !