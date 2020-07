Que ce soit pour le jeu ou pour le travail, un SSD a toute sa place dans nos configurations. En effet, il serait dommage de se priver de ces performances, à l'heure de la démocratisation de ce genre de produits. À quoi bon avoir une superbe configuration, et un disque dur extrêmement lent... Silicon Power , entreprise taïwanaise, le sait pertinemment, et c'est pour cette raison qu'elle continue d’étoffer sa gamme de SSD. Aujourd'hui, le constructeur nous a fait parvenir un de sa gamme A56, mise à jour du A55 , en version 512 Go, mais d'autres sont disponibles, de 128 Go à 1 To. Voyons voir ce que ce nouveau venu au format 2,5" a dans le ventre !