L’étui en question est capable de désinfecter les écouteurs via une stérilisation UV en 60 secondes, tout en rechargeant les écouteurs. Innovation peu commune, elle n’utilise pas plus d’énergie qu’un chargeur d’écouteurs traditionnel et vous permettra d’écouter votre musique en toute sérénité. Les écouteurs sont aussi IPX7, c’est-à-dire qu’ils sont totalement waterproof et peuvent donc être utilisés sous l’eau sous une profondeur d’un mètre.Les Onyx Free sont équipés d'une puce Qualcomm pour assurer un son de qualité première, mais aussi une connexion stable sans latence et une consommation très faible. Vous pourrez profiter de votre musique pendant 35 h sans interruption grâce à cette faible consommation. Il est possible de profiter d’un son stéréo ou mono et le tout avec une assistance vocale pour ne pas manipuler les écouteurs. Parallèlement, les Onyx Free sont équipés de switches tactiles Panasonic pour un contrôle précis, rapide et confortable.Le produit est déjà disponible au prix de 35 euros.