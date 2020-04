Lian Li , fabricant de boîtiers haut de gamme pour PC, présente ses nouveaux bureaux DK-04F et DK-05F. Ce ne sont pas de simples bureaux mais des boîtiers permettant d'exposer sa configuration et son watercooling. Ils sont les évolutions des DK-04 et DK-05.

Ces bureaux sont ajustables en hauteur et pourvus d’une plaque en verre permettant une vue imprenable sur les systèmes de watercooling. Cette plaque en verre peut s'opacifier électriquement. Les bureaux DK-04F et DK-05F sont l’équilibre parfait entre innovation, élégance et possibilités sans fin.



Le panneau multifonctionnel présent sur la partie latérale avant des bureaux intègre un contrôleur de ventilateurs, un contrôleur RGB avec 7 modes d’éclairages, un bouton power + contrôle du plateau supérieur, et un panneau pour régler la hauteur intégrant 4 boutons de mémoire avec vos positions favorites. Côté hauteur, le bureau est ajustable de 689 à 1175 mm. Le réglage se fait par la simple pression d’un bouton. Les bureaux sont supportés par de solides pieds pourvus de moteurs silencieux et fiables.



Le corps des bureaux possède assez d’espace pour accueillir des systèmes simples ou doubles, avec des dimensions de 740 x 1000 mm pour le DK-04F, et 780 x 1400 mm pour le DK-05F. Des cartes mères jusqu’à E-ATX sont supportées, ainsi que des cartes graphiques allant jusqu’à 400 mm. Des espaces amovibles pour les lecteurs ainsi que des emplacements dédiés pour les radiateurs, ventilateurs et réservoirs sont inclus. L’éclairage RGB est également préinstallé.







Ces bureaux / boîtiers seront disponible dès la première quinzaine de mai chez les partenaires revendeurs locaux aux prix indicatifs de 1490 € et 1990,90 €.