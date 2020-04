Iiyama revient avec un nouvel écran gaming dans sa gamme G-MASTER. Déjà disponible en 24,5” et 27”, le Red Eagle GB3461WQSU est le plus grand écran de la série avec ses 34”. Celui-ci dispose de plusieurs technologies afin de faciliter la vie des gamers tout en proposant une qualité exceptionnelle.

Cet écran de 34” est doté d’une résolution de 3440 x 1440 avec un ratio de 21:9 et des technologies « FreeSync Premium » avec la fonction LFC et « Adaptive Sync » pour éliminer les déchirements, les problèmes de hachures qui peuvent apparaitre et ajuster la fréquence de rafraichissement vertical. L’écran propose aussi des couleurs d’exception avec une couverture de 100 % de la palette sRGB et sa dalle IPS. L'écran satisfera les joueurs les plus exigeants aussi grâce à la fonction «& Black Tuner » qui offre d’excellentes performances dans les images sombres et permet donc de repérer plus rapidement l’ennemi en réglant la luminosité et les tons foncés.



Il est à noter que l’écran offre un temps de réponse de 1 ms et taux de rafraichissement de 144 Hz épaulé par la technologie « flicker-free » et la fonction de réducteur de lumière bleue pour un confort accru. Le GB3461WQSU dispose aussi de deux ports HDMI, deux ports DisplayPort, deux ports USB 3.0 ainsi que d’une prise Jack pour le casque. Le pied réglable en hauteur permet aux utilisateurs d’ajuster la position de l’écran, sur 13 cm, en fonction de leurs préférences.



Aucune date de disponibilité ni de prix annoncés à ce jour.