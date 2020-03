Il y a quelques semaines, nous avons testé le Combo clavier Vigor GK 30 de chez MSI . Il est temps de passer à la gamme au-dessus et de tester le clavier Vigor GK 60 ! Ce clavier s’inscrit au registre des claviers de milieu de gamme par ses fonctionnalités et sa qualité. En effet, celui-ci nous propose des switchs Cherry MX Red, des touches ZQSD métalliques préinstallées et un rétroéclairage rouge, de quoi allier efficacité et look agressif. Allons voir de plus près ce GK 60 !Direction l’unboxing.