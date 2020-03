Kolink annonce son nouveau boitier moyen-tour, dénommé Balance. Son allure sobre et moderne à la fois est annoncée par sa façade moitié Mesh, moitié pleine, avec une bande de LED ARGB contrôlables par un interrupteur situé dans le panneau d’E/S.

L’intérieur du boitier a été travaillé pour créer un espace ample pour accueillir les plus grandes et récentes configurations. En effet, il peut accueillir les cartes mères allant jusqu’au format E-ATX et les ventirads allant jusqu’à 162 mm. Le Balance accepte aussi 5 ventilateurs de 120 mm (dont un ARGB préinstallé) ou 4 ventilateurs de 140 mm. Les GPU de 370 mm peuvent être montés verticalement pour s’adapter au design le plus récent. Compatible Watercooling, un radiateur de 360 mm trouvera sa place. Le tout pourra être admiré grâce au panneau latéral en verre trempé.



Le Kolink Balance sera disponible mi-avril au prix de 54,90 euros.